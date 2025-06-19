Alt yapı çalışmasında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'da atık su alt yapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Feci olayda 2 işçi hayatını kaybetti.
Dikmece Mahallesi’nde bu sabah saat 10.30'da atık su alt yapı çalışmaları sırasında göçük oluştu.
2 KİŞİ CAN VERDİ
2 kişinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Göçük altından çıkarılan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar