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Alt yapı çalışmasında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Alt yapı çalışmasında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da atık su alt yapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Feci olayda 2 işçi hayatını kaybetti.

Dikmece Mahallesi’nde bu sabah saat 10.30'da atık su alt yapı çalışmaları sırasında göçük oluştu.

2 KİŞİ CAN VERDİ

2 kişinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Göçük altından çıkarılan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alt yapı çalışmasında göçük! 2 işçi hayatını kaybetti - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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