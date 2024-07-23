Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Alzaymır hastası Sabriye Dedeoğlu 8 gündür kayıp

Alzaymır hastası Sabriye Dedeoğlu 8 gündür kayıp

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kayıp, Muğla, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve alzaymır hastası 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu 8 gündür kayıp. 75 yaşındaki Dedeoğlu için ekiplerin ekipler harekete geçti, arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kötekli Mahallesi'ndeki evinden 15 Temmuz Pazartesi günü ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Sabriye Dedeoğlu'nun (75) ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

Alzaymır hastası Sabriye Dedeoğlu 8 gündür kayıp - 1. Resim

İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Sabriye Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiğini tespit etti.

Alzaymır hastası Sabriye Dedeoğlu 8 gündür kayıp - 2. Resim

Ekipler çeşitli illerden gelen ihbarları da değerlendirirken her ihtimale karşı hastane arkasındaki bölgede kadavra köpeği, komandolar, AFAD ve SAR ekipleri geniş kapsamlı taramalarına devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Team Türkiye Paris 2024 Olimpiyatları'na uğurlandıPendik Güzelyalı Mahallesi’nde su kesintisinin 18.00 civarında bitmesi bekleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD'de Netanyahu'ya yapılan her alkışlama insanlık değerlerini ayaklar altına almak demektir - GündemAK Parti Sözcüsü Çelik: ABD'de Netanyahu'ya yapılan her alkışlama insanlık değerlerini ayaklar altına almak demektirAfrika'dan yola çıktı, Elazığ'a kadar geldi! Gece bir arabanın önünde ortaya çıktı - GündemAfrika'dan yola çıktı, Elazığ'a kadar geldi! Gece yarısıTÜBİTAK duyurdu: Harita değişiyor, yeni fay keşfedildi! - GündemHarita değişiyor, yeni fay keşfedildi!Ertuğrul Pank motosiklet kazasında hayatını kaybetti - GündemErtuğrul Pank motosiklet kazasında hayatını kaybettiKars'ta yağışların ardından çıkan dev mantarlar görenleri hayrete düşürdü - GündemKars'ta çıkan dev mantarlar hayrete düşürdü! "Yok artık"Patronunu 35 milyon TL dolandıran kişi İstanbul'a dönüşte yakalandı - Gündem35 milyonluk vurgun! Patronunu dolandırıp böyle yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...