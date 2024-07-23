Alzaymır hastası Sabriye Dedeoğlu 8 gündür kayıp

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve alzaymır hastası 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu 8 gündür kayıp. 75 yaşındaki Dedeoğlu için ekiplerin ekipler harekete geçti, arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kötekli Mahallesi'ndeki evinden 15 Temmuz Pazartesi günü ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Sabriye Dedeoğlu'nun (75) ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Sabriye Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiğini tespit etti.

Ekipler çeşitli illerden gelen ihbarları da değerlendirirken her ihtimale karşı hastane arkasındaki bölgede kadavra köpeği, komandolar, AFAD ve SAR ekipleri geniş kapsamlı taramalarına devam ediyor.