Amcaları tarafından katledilen 2 kardeş gözyaşlarıyla defnedildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde amcaları tarafından tabancayla vurularak öldürülen 2 kardeş, son yolculuklarına uğurlandı. Vahşetten yaralı olarak kurtulan diğer kardeşin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki tek katlı evde, aile içinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda amca F.Y., yeğenleri Gazi Zafer Y. (26) ve Güven Y. (27) ile M.S'ye ateş etti.

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BİRİ KURTULDU, İKİSİ ÖLDÜ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Gazi Zafer Y. ile Güven Y. isimli kardeşlerin hayatını kaybettiğini tespit etti. M.S. ise hastanede tedavi altına alındı. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. F.Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

DEFNEDİLDİLER

Gazi Zafer Y. ve Güven Y.'nin cenazeleri, aileleri tarafından morgdan alınarak Kartepe ilçesindeki Sarımeşe Merkez Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 2 kardeş, Sarımeşe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Amca F.Y.'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.