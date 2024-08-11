Anadolu Havaalanları ile donatıldı! Çukurova Havalimanı Akdeniz’i uçuracak

İstihdam ve ihracata büyük katkı sağlayacak havalimanı, Akdeniz’in kalkınmasında lokomotif olacak. AK Parti döneminde hizmete giren havalimanları, Türkiye’yi hava ulaşımında zirveye taşıdı.

SAMET EKER'İN HABERİ - Adana-Mersin arasına inşa edilen, 9 milyon yolcu kapasiteli Çukurova Havalimanı’nı açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya standartlarındaki bu eser, ticaret, turizm ve üretime katkı yapacak. Akdeniz’in kalkınmasında rol oynayacak” dedi.

BU ÜLKEDE DİKİLİ BİR AĞACINIZ YOK

Muhalefetin yatırımları gölgelediğini de belirten Erdoğan “Bunun adı siyasi hasetlik. SGK’ya borç ödemeye gelince kasada para yok, Paris’te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan bir muhalefet olmaz. Havalimanlarımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar. Bunun adı siyasi hasetliktir.” diye konuştu.

ÇOV İLE 3 BİN KİŞİ EKMEK YİYECEK

Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan yeni kapısı Çukurova Uluslararası Havalimanı (ÇOV) hem bölgenin hem de Türkiye’nin turizm ve ticaretine katkı sağlayacak. Türkiye’nin en önemli havacılık yatırımları arasında gösterilen ve kamu kaynağı kullanmadan, yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 244,5 milyon avroluk yatırımla gerçekleştirilen havalimanından 25 yılda 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edilecek. Tarsus ilçesinde 800 hektar üzerine inşa edilen havalimanında 110 bin metrekare terminal binası bulunuyor. En geniş gövdeli yolcu uçaklarının iniş kalkış yapabileceği 48 uçak kapasiteli havalimanında 217 bin metrekarelik apron, 4 uçak kapasiteli 62 bin metrekarelik kargo apronu, 34 uçak kapasiteli 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu yer alıyor. Bölgenin ve ülkenin turizmine, ticaretine güç katması beklenen, Türkiye’nin kargoda ikinci büyük hubı ve kargo trafiğinin ticaret hacmini 2 katına çıkarması öngörülüyor. Yüksek hızlı tren bağlantısı da yapılacak modern havalimanı 3 bin kişiye de istihdam sağlayacak.

TÜRKİYE AK PARTİ DÖNEMİNDE HAVALIMANI YATIRIMINDA ÇIĞIR AÇTI

AK Parti iktidarı döneminde Türkiye, havalimanı yatırımlarında büyük bir atılım gerçekleştirdi. Birçok yeni havalimanı inşa edilerek hizmete sunulmasının yanı sıra modernize çalışmaları da yapıldı. İşte AK Parti döneminde açılan havalimanı ve havaalanları:

9 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ

Adana’da dün açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı, Mersin, Adana, Osmaniye ve Niğde illerine hizmet verecek şekilde planlandı. 9 milyon yolcu kapasitesi havalimanı, bölgedeki hava ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak.

GAZİPAŞA BÖLGE DE PARLIYOR

2008 yılında Amasya Merzifon Havalimanı sivil uçuşlara açıldı ve modernize edilerek, Amasya ile çevresine hizmet vermeye başladı. 2009 yılında açılan Gazipaşa-Alanya Havalimanı ise, özellikle turizm açısından büyük bir öneme sahip oldu.

BÖLGESEL HAVALİMANLARI İLLERE KATKI SAĞLIYOR

Türkiye’nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı, 2012 yılında Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerine hizmet vermek üzere faaliyete geçti. Aynı yıl açılan Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı ise, bölgedeki hava ulaşımını artırarak Iğdır iline önemli katkılar sağladı.

DENİZ ÜSTÜ HAVALİMANI

2013 yılında Bingöl Havalimanı, bölgesel ulaşımı güçlendirirken, Şırnak’ta Şerafettin Elçi Havalimanı açıldı. 2015 yılında Ordu ile Giresun illerine hizmet vermek üzere Türkiye’nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı açıldı. Rize-Artvin Havalimanı ise Ordu-Giresun Havalimanı’ndan sonra ülkenin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı oldu. Aynı yıl Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı da hizmete girdi.