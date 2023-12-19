Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı felç etti
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Otoyolun Ankara istikametinde seyreden F.B. idaresindeki tır ile E.G. yönetimindeki Azerbaycan plakalı tır, Tavşantepe mevkisinde çarpıştı. Kaza nedeniyle yolda trafik aksadı.
Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı Otoyolun Ankara istikametinde seyreden F.B. idaresindeki tır ile E.G. yönetimindeki Azerbaycan plakalı tır, Tavşantepe mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.
Anadolu Ajansı