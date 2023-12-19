Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı felç etti

    Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı felç etti

    - Güncelleme Tarihi:
    Anadolu Otoyolu&#039;nda feci kaza! 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı felç etti
    Kaza, Otoyol

    Otoyolun Ankara istikametinde seyreden F.B. idaresindeki tır ile E.G. yönetimindeki Azerbaycan plakalı tır, Tavşantepe mevkisinde çarpıştı. Kaza nedeniyle yolda trafik aksadı.

    Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı Otoyolun Ankara istikametinde seyreden F.B. idaresindeki tır ile E.G. yönetimindeki Azerbaycan plakalı tır, Tavşantepe mevkisinde çarpıştı.

    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

    Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...