Kocaeli'nde tır ile kamyon çarpıştı! Sürücü ön camdan çıkartıldı4
Kocaeli'nde tır ile kamyonun çarpışması sonucunda kamyon sürücüsü vatandaşların yardımıyla ön camdan çıkartıldı. Kazada can kaybı olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kamyon ile tırın çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatılırken, kamyon sürücüsü vatandaşların yardımıyla aracın kırılan ön camından çıkartıldı. Kaza sebebiyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı.
SÜRÜCÜLER YARA ALMADAN KURTULDU
Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan F.B. idaresindeki kamyon aynı yönde giden Azerbaycan uyruklu E.G. hakimiyetindeki Volvo marka tıra arkadan çarptı.
Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durup yardıma koştu. Sürücü F.B. vatandaşların yardımıyla kamyonun kırılan ön camından çıkartıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince orta ve sağ şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.