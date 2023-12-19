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    • Haberler > Gündem > İstanbul'da feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı, çok sayıda yaralı var

    İstanbul'da feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı, çok sayıda yaralı var

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İstanbul&#039;da feci kaza! Otomobil TIR&#039;a çarptı, çok sayıda yaralı var
    Kaza, Istanbul

    Eyüpsultan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralılara hemen müdahale edilirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Ayrıntılar hazırlanıyor...

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