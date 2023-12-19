İstanbul'da feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı, çok sayıda yaralı var
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Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eyüpsultan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralılara hemen müdahale edilirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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