Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıkamadılar, anne ve oğlu hayatını kaybetti

18 Aralık 2023 18:08 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 18:21

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Sadettin Malkoç idaresindeki otomobil, Darıca-Bayramoğlu yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere saplandı.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne Ayşe (66) ile oğlu Fatih Malkoç'un (26) hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü Sadettin Malkoç ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.