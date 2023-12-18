Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıkamadılar, anne ve oğlu hayatını kaybetti
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Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nde bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Feci kazada sürücü yaralanırken yolculardan anne ve oğlu hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Sadettin Malkoç idaresindeki otomobil, Darıca-Bayramoğlu yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere saplandı.
ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne Ayşe (66) ile oğlu Fatih Malkoç'un (26) hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü Sadettin Malkoç ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.