17 Aralık 2023 10:34 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 10:38

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD’nin Alaska eyaletinde cep telefonlarının kamerasıyla kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Dünyanın en büyük geyiği kayda alındı. Sürücüler az daha kaza yapıyordu. Şimdiye kadar ki en büyük geyik! Arabalar yanında oyuncak gibi kaldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK GEYİĞİ!

ABD'nin Alaska eyaletinde kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Şu ana kadar tespit edilmiş en büyük geyik otoyola indi.

ARABALAR YANINDA OYUNCAK GİBİ KALDI

Araçların yanından sakince ilerleyen geyik, çevre insanları şoke etti. Araçlar dev geyin yanında oyuncak gibi kaldı.