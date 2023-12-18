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    Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
    Kaza

     Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı.

    Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

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