Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

18 Aralık 2023 05:01 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 05:02

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.