Somali Cumhurbaşkanı'ndan Yunus Emre Göçer'in ailesine taziye telefonu

18 Aralık 2023 22:40 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 22:54

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 Kasım'da İstanbul'un Fatih ilçesinde motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI GÖÇER'İN AİLESİNE TELEFON AÇTI

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kazanın yankıları devam ederken Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen'i ofisinde ziyaret etti.

Ziyarette kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'de bulundu. Ziyaret sırasında Bakan Nur'u arayan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Göçer'e taziyelerini iletti.

Göçer'in teşekkür ettiği görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, "Ben Somali Cumhurbaşkanıyım. Mohammed Hassan'ın babasıyım. Acınızı paylaşıyorum. Baş sağlığı diliyorum. Bütün kalbimiz sizlerle. Bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye adaletine ve Türk adalet sistemine güvenimiz tamdır. Saygımızda sonsuzdur. Her şey gerektiği gibi devam edecektir. Bütün süreçler ve bütün prosedürler. Ben sadece bir baba olarak size duygularımı, başsağlığı dileklerimi iletmek istedim. Ayrıca eşimde aynı duygularla ve dileklerle, dileklerini size iletmemi istedi. Benim arama sebebim budur. Allah rahmet eylesin diyoruz ve onun için dua ettiğimizi bilmenizi istiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinde Avrasya Tüneli çıkışında bir trafik kazası yaptı. Kazada ağır yaralanan 38 yaşındaki motokurye Yunus Emre Göçer hastaneye kaldırılmıştı

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Göçer, 6 Aralık’ta hayatını kaybederken, serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ancak Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un 2 Aralık’ta yurtdışına çıktığı öğrenildi. Gelişmenin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve kanun önünde herkesin eşit olduğunu belirterek, “Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir” ifadelerini kullanılmıştı.