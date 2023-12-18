Türkiye'nin konuştuğu kazada Adli Tıp raporu çıktı! Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu asli kusurlu

18 Aralık 2023 12:45 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 13:03

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Fatih’te 30 Kasım’da meydana gelen olayda, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu’na ait araçla motokurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI AMA..

Kazanın ardından Mohamud polis merkezinde ifadesi alınarak serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Göçer’in hayatını kaybetmesi üzerine şüpheli hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık’ta Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.

ADLİ TIP, EK RAPORU AÇIKLADI

Adli Tıp Kurumu, kazaya ilişkin kusur raporunu açıkladı. Raporda yer alan ifadeler şöyle:

"Şüpheli sürücü Mohammed Hassan Shekh Mohamud idaresindeki otomobil ile gündüz vakti görüşün açık olduğu yolda seyri sırasında olay yerine yaklaşıp sağa şerit değiştirme manevrası yapmak istediği sırada, ilerisinde kendisiyle aynı yönde ve aynı şeritte (sağdan ikinci şeritte) seyretmekte olan ve sonrasında hızını düşürerek sağa doğru yönelmekte olan motosikletin de şerit değiştirmekte olduğunu göz önünde bulundurması, zamanında uygun fren tedbiri ile de beraber takip mesafesini koruyarak motosikletin gerisinde duruşa geçmesi veya motosikletin sol tarafından kontrollü şekilde seyrine devam etmesi gerektiği hususlarına riayet etmediği, sağ şeride girmiş olmasının devamında mevcut hızıyla seyrini sürdürdüğü sırada da kendisi gibi sağ şeride girmiş olan ve son olarak duracak seviyede hızını düşürüp sağ şerit içinde hafif sağa yönelen motosiklete çarptığı olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli derecede kusurludur.

MOTOKURYE TALİ KUSURLU

Müteveffa sürücü Yunus Emre Göçer idaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken olay yerine yaklaşıp sağa şerit değiştirme manevrası yapmak istediği sırada, arkasından gelmekte olan otomobilin seyir durumuna dair gerekli-yeterli ayna kontrollerini yapması ve bahse konu otomobilin de kendisi gibi şerit değiştirmekte olduğunu göz önünde bulundurması gerektiği hususuna riayet etmediği, 80km/h azami hız limitli bu yolda sağ taraftaki banket kesimi yerine sağ şerit içinde hızını duracak seviyeye düşürüp devamında da son olarak sağ şerit içinde hafif sağa manevra yapmış bulunmakla kazaya karıştığı olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile tali derecede kusurludur.

Raporun sonuç kısmında ise şöyle denildi:

"Yukarıdaki hususlar muvacehesinde, olayda; Şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un asli derecede kusurlu, Müteveffa Yunus Emre Göçer’in tali derecede kusurlu olduğu kanaatini bildirir müşterek rapordur.”

'TÜRKİYE'YE GELECEK'

Somali Cumhurbaşkanı,oğlunun İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olması hakkında ilk kez konuşmuş, oğlu hakkında o sırada tutuklama emri olmaması nedeniyle 'kaçmadığını' savunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, "Hiçbir vatandaşımızın hakkının gasp edilmesine izin vermeyiz. Somalili sanık Türkiye'ye gelecek" demişti.