Adalet Bakanı Tunç: "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye gelecek"

14 Aralık 2023 11:17 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 11:49

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Shekh Mohamud'a yönelik soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, "Yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi söz konusu" dedi.

KURYE YUNUS EMRE GÖÇER'İN ÖLÜMÜ

Bakan Tunç, kuryenin ölümüne neden olan kazayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Barolar Birliği'nden beklentimiz bu tür durumlarda hassasiyetle davranması noktasında. Savcı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Somali ile ilgili olarak bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. İlk rapora göre tahliye verilmiş, sonrasındaki görüntülerle hemen müdahale edildi ve ikinci rapor alındı. Sürücünün kusurlu olduğu rapor geldi. Adli Tıp'a gönderildi dosya çelişki giderilmesi için. Somali adli makamları ile de görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde sanığın Türkiye'ye gelmesi ve adli makamlara çıkması gündemde olacak. Ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel bu konuda eleştirilerde bulunmuş. Biz vatandaşımızın savunmasını Sayın Özel'e bırakmayız. Sonuna kadar bunu takip edeceğiz. Hakkaniyetin ortaya çıkması için çalışacağız. Somali Adalet Bakanı ile de görüştüm. Onlar da iyi niyetle baktılar olaya. Yakın süre içinde yargılama başlayacak. Tabii rapor çerçevesi içinde takdir yargımızındır."

TERÖR SAVCISININ ODASINDA FOTOĞRAF ÇEKEN AVUKAT

Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık, sosyal medya hesabından savcının odasında çektirdiği fotoğraf ve “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim notunu düşmüştü. Bakan Tunç konuya ilişkin, "Gerekli soruşturma açıldı. Özellikle tasvip etmediğimiz bir görüntü olmaması gereken adliyelerde. Hem ilgili savcıyla ilgili soruşturma hem de avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunuldu" dedi.

HALİL UMUT MELER'E SALDIRI

Bakan Tunç, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı hakkında, "Cezalarda caydırıcılığı sağlayacak değişikliğe ihtiyaç var. Çalışma başlattık, uygulamadaki sorunları değerlendiriyoruz. Sporda şiddete yönelik cezai yaptırımlar artabilir" diye konuştu.

İstifa eden Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasının ardından hakemlere yönelik saldırıda yapılması beklenen hukuki çalışma hakkında bilgi veren Bakan Tunç şöyle devam etti:

"Ankaragücü Rizespor maçındaki olaylar hepimizi üzen olaylar. O nedenle sporda şiddet noktasında kanunumuz var. Bu kanunun uygulanmasını sürdüreceğiz. Bu yasakları ihlal edenlerle önemli yaptırımlar var. Sorunları da ortadan kaldırabilmek için yeniden değerlendirme yapmamız gerektiğini görüyoruz ve bu bakımdan bir çalışma başlattık. Olayın hemen ardından adli soruşturmayı başlattık. Çünkü o görüntüler hiç istemediğimiz görüntülerdi. Ve bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz."