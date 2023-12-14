Somali Cumhurbaşkanı oğluna seslendi! 'Türkiye’ye dön ve hâkim karşısına çık'

14 Aralık 2023 09:52 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 09:52

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Associated Press'e verdiği röportajda, doktor olan 40 yaşındaki oğlunun karıştığı trafik kazası hakkında açıklamalarda bulundu.

Mahmud, 38 yaşındaki motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği olayın bir kaza olduğunu belirterek, oğlunun kazanın ardından avukat tuttuğunu ve herhangi bir tutuklama emri olmadan yurtdışına çıktığını ifade etti.

"OĞLUM YETİŞKİN, KARAR ONA AİT"

Göçer'in ölümü sonrasında Türk yetkililerin, Cumhurbaşkanının oğlunun tutuklanması ve yurtdışına çıkışının yasaklanması kararı aldığını hatırlatan Mahmud, oğlunun hala ülkeyle bağlantısı olduğunu ve geri dönüp mahkemede yargılanması için iletişim kurduklarını söyledi. Ancak Mahmud, oğlunun bir yetişkin olduğunu ve kararın ona ait olduğunu, ancak tavsiyelerde bulunduğunu ekledi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, Göçer'in ailesine başsağlığı diledi ve bu trajik olay nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.

AİLEYE BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Göcer'in ailesine taziyelerini iletti.

Salı günkü röportajda, "Bu fırsatı nasıl iletişime geçeceğimi bilmediğim aileye taziyelerimi iletmek için kullanmak istiyorum. Onlarla kaybımızın acısını paylaşıyorum. Göçerin vefatından dolayı üzgünüm" dedi.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise ayrıntıya girmeden, kazayla ilgili "uluslararası prosedürlerin" başlatıldığını söylemişti.

Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada, "Unvanı ne olursa olsun herkes kanun önünde eşittir ve uluslararası prosedür de dahil olmak üzere şüphelinin yakalanmasına yönelik tüm süreç titizlikle yürütülüyor" dedi.

Tunç ayrıca, çarpışmayla ilgili ilk soruşturmayı yürüten ve Muhammed'in serbest kalmasına izin verdiği iddia edilen polis memurları hakkında da soruşturma başlatıldığını aktardı.

ARAÇ BÜYÜKELÇİLİĞE AİT

Öte yandan, Türkiye'deki Somalili bir diplomat Associated Press'e verdiği röportajda Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlunun kullandığı aracın Somali Büyükelçiliğine ait olduğunu ve Cumhurbaşkanının ailesinin diplomatik pasaportla seyahat ettiğini söyledi. Somali Cumhurbaşkanı, BM Genel Merkezi'nde verdiği röportajda oğlunun Türk hukukuna saygı göstereceğini ve Türkiye'deki mahkemeye çıkması için gereken her şeyi yapacağını ifade etti.