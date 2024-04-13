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Anadolu'dan batıya kilometrelerce kuyruk! 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tam 43 ilin geçiş güzergahında yer alan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı. Yer yer trafik durma noktasına gelirken, trafiğin yoğun olduğu bölgeler dron ile havadan görüntülendi.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Ulaşımda tam 43 ilin geçiş güzergahında bulunan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı.

ARAÇLAR TAMPON TAMPONA İLERLİYOR

Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik durma noktasına gelirken, Kırıkkale-Kayseri karayolunda ise trafiğin akıcı olduğu görüldü. Bazı yol güzergahlarında araçlar tampon tampona ilerledi.

Araç trafiğinin yoğun olduğu 'kilit kavşak' dron ile havadan görüntülendi. Trafik ekipleri, araç yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda yoğun mesai harcıyor.

Öte yandan maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle de zaman zaman trafik akışı yavaşlıyor. Yahşihan ve Elmadağ ilçeleri arasındaki güzergahta kilometrelerce araç kuyruğu gözleniyor.

Trafik yoğunluğunun Pazar günü gece saatlerine kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

Anadolu'dan batıya kilometrelerce kuyruk! 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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