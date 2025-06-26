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Anayasa Komisyonu toplandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Anayasa Komisyonu toplandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan AK Parti Anayasa Komisyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 3. kez Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan 11 kişilik anayasa komisyonu, ilk toplantısını 4 Haziran'da gerçekleştirmişti.

Hemen ardından bir kez daha toplanan komisyon, üçüncü toplantısını ise bugün gerçekleştiriyor. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz başkanlık ediyor.

KOMİSYONDA KİMLER BULUNUYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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