Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 'Anı' diye paylaştıkları video emniyeti harekete geçirdi

'Anı' diye paylaştıkları video emniyeti harekete geçirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Anı&#039; diye paylaştıkları video emniyeti harekete geçirdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da 5 kişi uyuşturucu madde kullandıkları anları 'anı olarak kalsın' deyip sosyal medyalarından paylaştı. Emniyetin etiketlendiği video paylaşım sonrası ekipler harekete geçti. 

Sakarya'da meydana gelen olayda, bir evin içerisinde kaydedildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler emniyeti harekete geçirdi. 

'Anı olarak kalsın’ denilerek kaydedilen görüntülerde, 2’si kadın toplam 5 kişinin aralarında geçen diyalog ve bazıların ise uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar yer aldı.

Paylaşımına çok sayıda kişi tepki gösterip, "Çocuklarımızı bu tarz insanlar yüzünden dışarı çıkaramıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel'in hayatı ve biyografisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya'daki teleferik kazasında havada asılı kalan kabinler indirildi - GündemAntalya'daki teleferik kazasında yeni gelişmeMSB'den İncirlik kararı: Jet üssü oldu - GündemMSB'den flaş İncirlik açıklaması!İstanbul'un göbeğinde skandal! Kilolarca at eti ele geçirildi - GündemKilolarca at eti ele geçirildiFilm değil... 'Sazan sarmalı' gerçek oldu! Yüz binlerini kaptırmaktan son anda kurtuldu - GündemYüz binlerini kaptırmaktan son anda kurtulduSaniyeler içinde yerle bir olmuş, 1000'e yakın insan ölmüştü: 'Rönesans Rezidans' davasında ilk duruşma - Gündem'Rönesans Rezidans' davasında ilk duruşma100 bin TL'lik dalgınlık! Tır şoförünün yardımına otobüs şoförü yetişti - Gündem100 bin TL'lik dalgınlık!
Sonraki Haber Yükleniyor...