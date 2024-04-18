'Anı' diye paylaştıkları video emniyeti harekete geçirdi
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da 5 kişi uyuşturucu madde kullandıkları anları 'anı olarak kalsın' deyip sosyal medyalarından paylaştı. Emniyetin etiketlendiği video paylaşım sonrası ekipler harekete geçti.
Sakarya'da meydana gelen olayda, bir evin içerisinde kaydedildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler emniyeti harekete geçirdi.
'Anı olarak kalsın’ denilerek kaydedilen görüntülerde, 2’si kadın toplam 5 kişinin aralarında geçen diyalog ve bazıların ise uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar yer aldı.
Paylaşımına çok sayıda kişi tepki gösterip, "Çocuklarımızı bu tarz insanlar yüzünden dışarı çıkaramıyoruz" ifadelerini kullandı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı