Anız yakıp o anları bir de paylaştı! Yazdığı not ayrı skandal... Gözaltına alındı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Mardin'de anız yaktığı anları paylaşan ve "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık" ifadelerini kullanan şahıs gözaltına alındı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyeti esnasında, sosyal medyada "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık" başlığıyla anız yakıldığı görüntüler tespit edildi.
EVİNDEN ALDILAR
Anız yakan şahsın kimlik bilgilerinin tespiti üzerine, Kızıltepe ilçesi Eşme Mahallesindeki ikametinde yakalanan F.G.(15) gözaltına alındı. Şahıs, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar