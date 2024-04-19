Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar birbirine girdi, yaralılar var

Ankara'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar birbirine girdi, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da sıcak saatler yaşandı. Sincan ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Zincirleme kazada yaralananlar oldu.

Kaza akşam saatlerinde Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ankara'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar birbirine girdi, yaralılar var - 1. Resim

ZİNCİRLEME KAZA OLDU

Alkollü olduğu öğrenilen M.Y., kontrolündeki araç, kırmızı ışıkta bekleyen Ö.B.C. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, sürücülüğünü B.M.’nin yaptığı ticari taksiye çarparak durabildi.

Ankara'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar birbirine girdi, yaralılar var - 2. Resim

YARALILAR VAR

Kazayı görenler durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe Olimpiakos'a penaltılarla elendi: Kahır mektubuTokat’ta 5.6'lık panik, deprem fırtınası sarstı! 4 bin yıllık fay uyandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tokat’ta 5.6'lık panik, deprem fırtınası sarstı! 4 bin yıllık fay uyandı - Gündem4 bin yıllık fay uyandıBolu'da dehşet! Gürültüye uyanan apartman sakinleri baba ve kızının cesedini buldu - GündemBolu’da damat dehşeti! Karısını ve kayınpederini katlettiErdoğan, Tanzanyalı mevkidaşını resmî törenle karşıladı: Hedef 1 milyar dolar ticaret - GündemHedef 1 milyar dolar ticaretAK Parti, MKYK'da 31 Mart sandık analizi! En büyük darbe eski AK Partililerden - GündemEn büyük darbe eski AK PartililerdenABD, İncirlik’te kiracı... Pençe-Kilit’te kilit bu yaz kapanacak - Gündemİncirlik artık ana jet üssü, ABD sadece kiracıAB’nin tek derdi Doğu Akdeniz! Üyelik için KKTC şartını masaya sürdü - GündemAB’nin tek derdi Doğu Akdeniz!
Sonraki Haber Yükleniyor...