Ankara'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar birbirine girdi, yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Nisan 2024 04:44 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 04:49 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da sıcak saatler yaşandı. Sincan ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Zincirleme kazada yaralananlar oldu.