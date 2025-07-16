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Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da belediye otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Keçiören'de belediye otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

2 ARACA ÇARPARAK DURDU

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.

Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

EN AZ 20 YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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