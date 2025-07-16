Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Temmuz 2025 09:26 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 09:40 - Güncelleme:

Ankara Keçiören'de belediye otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca çarptı. İlgili Haber Ayşe Tokyaz cinayetinde korkunç detaylar! Döverek öldürmüş, cesetten kurtulmak için 500 bin lira teklif etmiş 2 ARACA ÇARPARAK DURDU Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı. EN AZ 20 YARALI VAR Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar