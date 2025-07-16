Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ankara Keçiören'de belediye otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca çarptı.
2 ARACA ÇARPARAK DURDU
Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.
EN AZ 20 YARALI VAR
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar