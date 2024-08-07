Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor

Ankara'nın Akyurt ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Pençe Kilit'ten acı haber! Şehidimiz var

Pençe Kilit'ten acı haber! Şehidimiz var

Büğdüz Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, atıkların depolandığı ve işlendiği kısımda bulunan geri dönüşüm malzemelerinin yandığı öğrenildi. Fabrikadan yükselen dumanlar kentin çeşitli noktalarından görünüyor.