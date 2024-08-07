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Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Büğdüz Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, atıkların depolandığı ve işlendiği kısımda bulunan geri dönüşüm malzemelerinin yandığı öğrenildi. Fabrikadan yükselen dumanlar kentin çeşitli noktalarından görünüyor.

Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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