Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
Büğdüz Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, atıkların depolandığı ve işlendiği kısımda bulunan geri dönüşüm malzemelerinin yandığı öğrenildi. Fabrikadan yükselen dumanlar kentin çeşitli noktalarından görünüyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı