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Pençe Kilit'ten acı haber! Şehidimiz var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Pençe Kilit&#039;ten acı haber! Şehidimiz var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pençe Kilit Harekat Bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda 1 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekât Bölgesinde bir askerimiz şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "7 Ağustos'ta arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur." denildi.

BAKAN GÜLER'DEN MESAJ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajında ise şu ifadeler yer aldı: "Kahraman silah arkadaşımız 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

Pençe Kilit'ten acı haber! Şehidimiz var - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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