Pençe Kilit'ten acı haber! Şehidimiz var

Pençe Kilit Harekat Bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda 1 askerimiz şehit oldu.

Traktör kazasında bir aile darmadağın oldu! Karı-koca öldü, çocukları yaralandı

Traktör kazasında bir aile darmadağın oldu! Karı-koca öldü, çocukları yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekât Bölgesinde bir askerimiz şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "7 Ağustos'ta arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur." denildi.

BAKAN GÜLER'DEN MESAJ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajında ise şu ifadeler yer aldı: "Kahraman silah arkadaşımız 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"