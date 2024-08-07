Pençe Kilit'ten acı haber! Şehidimiz var
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Pençe Kilit Harekat Bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda 1 askerimiz şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekât Bölgesinde bir askerimiz şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "7 Ağustos'ta arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur." denildi.
BAKAN GÜLER'DEN MESAJ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajında ise şu ifadeler yer aldı: "Kahraman silah arkadaşımız 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı