Ankara'da iki ailenin kavgası kanlı bitti, ölü ve yaralılar var

Ankara’da gece yarısı iki aile birbirine girdi. Sözlü başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kurşunların havafa uçuştuğu olayda bir kişi canından oldu, 2 kişi de yaralandı. Olaylar daha da büyüdü kavga hastaneye taştı. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay gece saatlerine Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi İçli Sokak'ta yaşandı. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere ihbar etti. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ AİLE BİRBİRİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Kavgada taraflar birbirine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Serkan Mahmutoğlu isimli şahıs ağır yaralandı, diğer aileden Mahir B. ve Haydar B. de ayaklarından vuruldu. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan Serkan Mahmutoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

AİLELER HASTANE ÖNÜNDE DE KAVGAYA TUTUŞTU

İki ailenin üyeleri hastane önünde toplanarak taşkınlık çıkarması nedeniyle polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.