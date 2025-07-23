Ankara'daki 26 katlı bina yangınında ihmaller zinciri! Skandallar bir bir ortaya çıktı

Ankara'da 12 Temmuz'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin hazırlanan itfaiye raporu ortaya çıktı. Rapor, faciaya neden olan tüm ihmal ve eksiklikleri gözler önüne serdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir sitenin 26 katlı binasında 12 Temmuz tarihinde facia yaşanmış, 4'üncü katta çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin, 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetmişti.

Yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi, şantiye ve kooperatif yetkilisinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, yangınla ilgili hazırlanan itfaiye raporu tamamlandı.

YANGIN 10'UNCU KATTA BAŞLAMIŞ

Daireleri 16 ila 20 milyon liraya satılan binadaki yangınla ilgili düzenlenen itfaiye raporu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; yangının büyümesinde bir dizi yapısal ve teknik eksiklik etkili oldu.

Yangının çıkış noktasının binanın 10'uncu katındaki elektrik iletim sistemi olduğu tespit edildi. Metal gövdeli 'busbar' hattında meydana gelen şase ve patlama sonrası çıkan kıvılcımlar, izolasyonu yetersiz olan kabloları tutuşturdu ve yangın kısa sürede şaft boşluğuna yayıldı.

Raporda, şaft boşluğunda katlar arası yangının yayılmasını önleyecek yangın damperlerinin bulunmadığı, ayrıca şafttan geçen kabloların halojen free özellikte olmadığı belirtildi. Bu kabloların aynı tava içerisinde taşınması nedeniyle yangının hem alt hem de üst katlara hızla taşındığı kaydedildi.

SİSTEM VAR AMA İÇİNDE SU YOK

Binada sprinkler sistemi ve yangın dolapları bulunduğu ancak yangın anında bu sistemlerin devreye girmediği tespit edildi. Sprinkler başlıklarının ısı nedeniyle patladığı ancak sistemde su bulunmadığı, yangın dolaplarından da su akmadığı rapora yansıdı.

Ayrıca, yangın sırasında panikbar kapılarının açık kaldığı, bu nedenle duman ve ısının kaçış merdivenlerine taşındığı belirtildi.

Kaçış yollarında yönlendirme levhaları, kat bilgisi uyarıları ve acil aydınlatmaların bulunmaması da tahliyeyi zorlaştırdı. Bina içinde görüş mesafesi düşerken, bina sakinleri yönlerini bulmakta güçlük çekti.

ŞAFT BOŞLUĞU ADETA DEPO!

Yangının büyümesine neden olan bir diğer unsurun ise şaft boşluğunda bina sakinleri tarafından bırakılan çeşitli eşyalar olduğu belirlendi. Rapora göre, burada bulunan yanıcı malzemeler ile ahşap kapılar yangının kat koridorlarına taşmasına yol açtı.

Yangın söndürme sisteminde suyun bulunmamasının nedeni ise bodrum kattaki su deposunun tahliye vanasının açık bırakılmasıydı. Depoda hiç su bulunmadığı tespit edildi.

Ayrıca, binanın garaj kısmındaki yangın dolabında vana bulunmadığı da raporda yer aldı. Rapora göre, binada bulunması gereken acil durum asansörü de çalışmıyordu.