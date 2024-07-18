Ankara'dan hadsiz Yunan Bakan'a sert tepki: Kıbrıs Türkü'nü soykırımdan kurtardık

MSB, Ada’daki Mehmetçiği işgalci olmakla suçlayan Dendias’ı kınadı. Türk ordusunun 50 yıl önce “garantörlük” hakkı uyarınca harekete geçerek Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtardığını belirtti.

Ankara ile Atina arasında yakınlaşma çabaları sürerken Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümünde barışa gölge düşürecek açıklamalarda bulundu. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne yaptığı ziyarette “Bugün, Kıbrıs’ta pusuda bekleyen işgalciye sızma noktasının kapılarını açan etnik bir darbenin tarihi olan 15 Temmuz 1974’ün üzerinden elli yıl geçti. Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve işgalci Türk ordusunun yarım asırdır Kıbrıs’ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz” diyerek haddini aşan küstah Yunan Bakan’a Ankara’nın tepkisi sert oldu.

"DÜZEYSİZ, YALAN VE İFTİRA DOLU"

Millî Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada Dendias’ın skandal ifadelerinin “Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu” olduğu belirtildi. Söz konusu açıklamanın şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada Türk ordusunun, Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan “garantörlük” hakkı uyarınca harekete geçerek 1963-1974’te Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtardığına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: Türk askerinin cesareti ve varlığı sayesinde 1974 yılından bu yana Kıbrıs’ta kan dökülmemiş, Yunanistan’ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısı ortadan kalkmış ve Yunanistan’daki askerî rejim yıkılarak demokrasiye dönüş mümkün hâle gelmiştir. Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs’ta barış ve huzurun teminatı olacaktır. Yunanistan Savunma Bakanı’nı, iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Sayın Dendias’ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir.

TATAR'DAN SİLAHLANMA TEPKİSİ: RUMLAR, ADA'YI TEHLİKEYE ATIYOR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetiminin başta ABD ve İngiltere olmak üzere bazı Batı ülkeleriyle anlaşmalar yaparak Güney’i, askerî bir operasyon merkezi hâline getirdiğini belirtti. Tatar, Rumların Orta Doğu’ya yönelik bu girişimlerden menfaat sağlamadıkları gibi bazı devletler tarafından da kullanıldıklarını ifade etti. GKRY’de artan askerî hareketlilik konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını hatırlatan KKTC lideri Tatar, Rum yönetiminin yaptığı tarihî hatalar sonucunda Kıbrıs’ın, Orta Doğu’daki bazı büyük örgütler tarafından hedef hâline getirildiğini vurguladı. Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “İsrail’in, Güney Kıbrıs’ı lojistik üs yaptığı” yönündeki açıklamasına tam anlamıyla katıldıklarını ve benzer endişeleri taşıdıklarını kaydederek “Güney Kıbrıs, 50 yıldır barışın olduğu Ada’yı tehlikeye atıyor. Bu Ada’da 50 yıldan beri kesintisiz devam eden barışı yok etmeye kimsenin hakkı yok. Güney Kıbrıs, kendi halkının da geleceğini ve menfaatlerini göremeyerek Orta Doğu’da yaşananlar ve eylemleri ile bölgede barışı bozmaya yönelik birtakım tarihî hatalar yapıyor” dedi.