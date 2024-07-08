Siyonist tehlike yanı başımızda! MOSSAD, Güney Kıbrıs’a çökmüş

İsrail, Lübnan’ı işgal provasını arka bahçesine çevirdiği Rum Kesimi’nde yapmış. Avrupa basını da sonunda İsrail-G. Kıbrıs ittifakını gördü! Le Figaro’ya konuşan Fransız istihbaratçılar, Gazze’de katliam yapan siyonistlerin, savaşı Akdeniz’e yaymak istediğini belirtti.

Gazze soykırımında İsrail’e destek vererek havaalanlarını siyonistlere açan Güney Kıbrıs yönetiminin Ada’da bir MOSSAD üssü kurulmasına da izin verdiği ortaya çıktı. 19 Haziran’da Lübnan’daki Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın, Güney Kıbrıs’ın Yahudilerin arka bahçesi hâline geldiğini belirtip “Lefkoşa’yı uyarıyoruz. Kıbrıs’ın havalimanlarını ve üslerini Lübnan’ı hedef alacak uçaklara açmak, Rum yönetiminin savaşa dâhil olduğu anlamına gelir” diyerek uyardığı Rumlar, İsrail ordusundan askerî destek de alıyor.

Paris merkezli Le Figaro gazetesine konuşan bir Fransız istihbarat kaynağı, MOSSAD’ın Güney Kıbrıs’ta üslenmeden önce Rum güvenlik güçleriyle zaten içli dışlı olduğuna vurgu yaptı. Fransız ajan “İsrail, birkaç düzine personelin görev yaptığı en az bir MOSSAD üssü kurmadan önce Güney Kıbrıs istihbaratıyla iş birliği içindeydi” dedi.



Gazeteye göre, Rumların Kıbrıs hava sahasını İsrail savaş uçaklarına açması hava savunma sisteminden kaçınmak için jetlere geniş manevra alanı sağlıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) Hizbullah tehditlerine karşı dikkatli olması yönünde uyaran Le Figaro’ya konuşan bir diplomat ise İsrail ordusunun 2022 yılından beri Güney Kıbrıs’ta yaptığı tatbikatlarda ‘Lübnan işgalini çalıştığını’ öne sürdü.

Özellikle 2020 yılı sonrasındaki dönemde Rum yönetimiyle ilişkileri en üst düzeye çıkaran İsrail, 2022 Mayıs’ında Güney Kıbrıs’a asker çıkarmış ve Rumlarla birlikte ‘Ateş Arabaları’ (Chariots of Fire) adı altında tatbikat gerçekleştirmişti.

Geçmişte Lefkoşa’da görev yapmış Fransız diplomat, “Kıbrıs’ın İsrail için bir tür hinterland olarak görüldüğünü aklımızda tutmalıyız. İsrail, Lübnan’a benzediği için Kıbrıs topraklarında işgal tatbikatları yapmıştı” diye konuştu.