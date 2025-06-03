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Anne, baba ve kardeşlerini tahra ile rehin aldı! Ekipler seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Anne, baba ve kardeşlerini tahra ile rehin aldı! Ekipler seferber oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 30 yaşındaki genç; tahra ile annesi, babası ve kız kardeşini rehin aldı. Ekipler evdekileri kurtarırken şahıs henüz ikna olmadı.

Sason ilçesinin Yaylatepe Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ö.G.(30) kaldıkları evde annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin aldı.

Anne, baba ve kardeşlerini tahra ile rehin aldı! Ekipler seferber oldu - 1. Resim

HEPSİ KURTARILDI, KENDİSİ İNMEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye polis ile özel hareket polisleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat içeride mahsur kalan anne, baba ve kızları, jandarma eşliğinde itfaiye ekipleri tarafından evden itfaiyenin sepetli aracıyla aşağı indirildi.

Anne, baba ve kardeşlerini tahra ile rehin aldı! Ekipler seferber oldu - 2. Resim

M.Ö.G.'nin ikna çalışmaları devam ediyor.

Anne, baba ve kardeşlerini tahra ile rehin aldı! Ekipler seferber oldu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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