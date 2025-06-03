Anne, baba ve kardeşlerini tahra ile rehin aldı! Ekipler seferber oldu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Batman'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 30 yaşındaki genç; tahra ile annesi, babası ve kız kardeşini rehin aldı. Ekipler evdekileri kurtarırken şahıs henüz ikna olmadı.
Sason ilçesinin Yaylatepe Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ö.G.(30) kaldıkları evde annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin aldı.
HEPSİ KURTARILDI, KENDİSİ İNMEDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye polis ile özel hareket polisleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat içeride mahsur kalan anne, baba ve kızları, jandarma eşliğinde itfaiye ekipleri tarafından evden itfaiyenin sepetli aracıyla aşağı indirildi.
M.Ö.G.'nin ikna çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar