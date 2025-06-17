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Anne babalar dikkat! Marketten aldıkları Dubai çikolatasının içinden çıkanlar çocuğu öldürüyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da marketten alınan Dubai çikolatası yiyen çocuk nefes almada zorluk çekince imdadına annesi yetişti. Müdahale sonrası kontrol edilen çikolatanın içinden plastik parçalar çıktı.

Diyarbakır'da bir marketken Dubai çikolatası alan aile, bunu eve götürdü. Dün, ailenin 6 yaşındaki çocuğu çikolatayı yerken nefes almakta zorluk çekti.

ÇİKOLATADAN PLASTİK PARÇALAR ÇIKTI

Durumu fark eden anne, müdahalede bulunarak ağızdaki gıdayı çıkartıp çocuğun nefes almasını sağladı. Çikolata kontrol edildiğinde ise, içinde plastik parçalar olduğu fark edildi.

Yakup Kurttekin, evden arandığını cevap verdiğinde eşinin ve çocuklarının panik havasıyla küçük kızının boğazına bir şey kaçtığını ve bunu çıkartırken de içinde naylon parçacıklarının olduğunu fark ettiklerini ifade etti.

Anne babalar dikkat! Marketten aldıkları Dubai çikolatasının içinden çıkanlar çocuğu öldürüyordu - 1. Resim

"ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİRDİ"

Naylondan tıkandığını, nefes alıp vermede zorlandığı fark edildiğini söyleyen Kurttekin, "Müdahale ile çıkardılar. Çok şükür bir şey olmadı. Ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Fark etmeselerdi yabancı cisim, nefes borusunu tıkar, mide asidi eritemez ve bağırsakları tıkayabilir. En kötüsü ölümle sonuçlanabilirdi. Allah korudu. Lütfen denetimleri daha sık gerçekleştirin. Aksi takdirde daha kötü sonuçlarla karşılaşılabilir" dedi.

Anne babalar dikkat! Marketten aldıkları Dubai çikolatasının içinden çıkanlar çocuğu öldürüyordu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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