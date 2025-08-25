Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Anne babaları sevindiren karar: Belediye otobüsündeki 'bebek arabası' yasağına son

- Güncelleme:
Siirt'te, bebek arabasıyla otobüslere binme yasağına tepki gösteren vatandaş soluğu KDK'da aldı. Anayasa'nın eşitlik ilkesi ve 'Aile Yılı'na işaret edilen başvuru sonrası bebek arabalarının kapatılarak toplu taşımaya binilmesi yönündeki talimatın sonlandırıldı.

Belediye otobüslerinde bebek arabalarına yönelik kısıtlamalar vatandaşı çileden çıkardı. Siirt'te vatandaş bu kısıtlamaya daha fazla dayanamadı ve Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. 

Vatandaş, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına bebek arabasıyla alınmadığını, bu durumun toplu taşımaya erişim hakkını engellediğini ve mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

AİLELER ZOR DURUMDA

Başvuruda, bebek arabalarının kapatılamadığı ya da bebeklerin uyuduğu durumlarda kuralın uygulanmasının aileleri zor durumda bıraktığını, bu uygulamanın Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğunu belirten kişi, söz konusu uygulamanın gözden geçirilmesini ve bu tür mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.

"AİLE YILI'NI DİKKATE ALIN"

Başvuruyu inceleyen KDK, toplu taşımaya erişim hakkının engellenmesinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğu yönündeki iddiayı, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmiş olmasının da dikkate alınarak değerlendirilmesi ve işlem yapılması için ilgili belediyeye bildirimde bulundu.

TALİMAT SON VERİLDİ

Bunun üzerine ilgili belediye tarafından KDK'ye iletilen resmi yazıda, bebek arabalarının kapatılarak toplu taşımaya binilmesi yönündeki talimatın sonlandırıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
