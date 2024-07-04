Anne ve çocuğun hayati tehlikesi sürüyor! Mahkeme cani baba hakkında kararını verdi

Kocaeli'den yaşanan aile faciası ülkeyi derinden sarstı. Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve iki çocuğunu silahla yaralayan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Anne ile çocuklardan birinin hayati tehlikesi ise devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında cani baba dehşeti yaşanmaya devam ediyor. Bu kez de Kocaeli'de aile faciası yaşandı.

Darıca ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek yaraladı. Soruşturma başlatılan olayda son dakika gelişme yaşandı.

CANİ BABA TUTUKLANDI

Bağlarbaşı Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi ile 2 çocuğunu silahla yaralayan Sulhattin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Dün akşam gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

EŞİ VE ÇOCUKLARINA TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'taki sitede meydana geldi. İddiaya göre, S.K. tartıştığı eşi S.K'ya (42), oğlu İ.K. (17) ve kızı Y.K'ya (14) tabanca ile ateş etti.

Anne ve çocukları kanlar içinde kalırken, şüpheli S.K. ise olay yerinden kaçtı.

ANNE VE ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden anne Semiha K. ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuklardan İ.K'nin hayati tehlikesinin sürüyor.

İstanbul'da özel hastaneye kaldırılan Y.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.