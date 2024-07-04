İstanbul'da sağanak trafiği felç etti! İş çıkışı vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da akşam saatlerinde vuran sağanak yolları göle çevirdi. İş çıkısında vatandaşların yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.

Bursa başta olmak üzere birçok ilde yağışlar etkili olmaya başladı. İstanbul'da da akşam saatlerinde vuran sağanak yolları göle çevirdi. İş çıkışı vatandaşlar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, İzmir ve Bursa dahil 16 il için de sarı kodlu uyarı bulunmuştu. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıların ardından bölgede sağanak yağış bölgesel olarak etkili olmaya başladı.

İSTANBULLULAR SAĞANAĞA İŞ ÇIKIŞI YAKALANDI

Yağış İstanbul Bahçelievler ilçesi Yenibosna mevkiinde de etkisini gösterdi. İş çıkışı vatandaşlar sağanak yağışa yakalandı. Yağış nedeniyle göle dönen yolda vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi. Sultangazi ve Bağcılar'da ise göle dönen yollar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Sağanak yağış sonrası Bahçelievler, Yenibosna - Sefaköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.