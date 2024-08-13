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Annesini hastaneye yetiştirmek isterken hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Annesini hastaneye yetiştirmek isterken hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 53 yaşındaki Mehmet Yeşil'in annesini hastaneye götürmek için yolda olduğu öğrenildi.

Köşk Baklaköy Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde edinilen bilgiye göre, Hamit Görgülü idaresindeki 09 AHB 821 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan otomobil şarampole uçarak takla atıp ağaca çarparak durdu.

SÜRÜCÜ YARALI OLARAK KURTULDU

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yolcu konumunda bulunan Mehmet Yeşil'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, kazadan yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü Hamit Görgülü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Annesini hastaneye yetiştirmek isterken hayatını kaybetti - 1. Resim

ANNELERİNİ HASTANEYE GÖTÜRMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Köşk ilçesine bağlı kırsal Uzundere Köyü'nde yaşayan Mehmet Yeşil'in Aydın'da ikamet eden eniştesi Hamit Görgülü ile sabah saatlerinde Aydın'da hastaneden anneleri için sıra aldıkları öğrenildi. Yaşlı ve rahatsız olduğu için annelerinin hastanede uzun süre beklememesi için önce sıra alıp randevu saati yaklaşınca annelerini almak için köye gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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