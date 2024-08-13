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Sivas'ta 4.1'lik deprem! İşte ilk veriler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı.

Sivas merkezde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sarsıntının şiddeti 4.1 oldu. Depremin 9.7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sivas'ta 4.1'lik deprem - 1. Resim

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 4.1, ancak merkez üssü Karayun olarak açıklandı. Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 1 kilometre.

Sivas'ta 4.1'lik deprem! İşte ilk veriler - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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