Sivas'ta 4.1'lik deprem! İşte ilk veriler
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı.
Sivas merkezde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sarsıntının şiddeti 4.1 oldu. Depremin 9.7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 4.1, ancak merkez üssü Karayun olarak açıklandı. Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 1 kilometre.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi