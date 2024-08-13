Sivas'ta 4.1'lik deprem! İşte ilk veriler

Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı.

Sivas merkezde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sarsıntının şiddeti 4.1 oldu. Depremin 9.7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 4.1, ancak merkez üssü Karayun olarak açıklandı. Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 1 kilometre.