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Kaçak sünnet skandalı! 7 yaşındaki çocuğun hayatı karardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kaçak sünnet skandalı! 7 yaşındaki çocuğun hayatı karardı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuk ailesi tarafından götürüldüğü sağlık kabininde sünnet edildi. Ancak kaçak sünnetin ardından rahatsızlanan çocuğun kangren olan cinsel organı kesildi. Aile küçük çocuğun yoğun bakımda hayati tehlikesinin bulunduğunu açıklayarak isyan etti.

Kayseri'de Y.B. isimli şahıs, 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi sünnet ettirmek için 18 Temmuz'da bir sağlık kabinine götürdü hayatları karardı. İddiaya göre burada çalışan sağlık memuru Hüdai Çeliker, operasyon için 3 bin 500 lira istedi.

OPERASYONUN ARDINDAN HEMEN EVE GÖNDERDİ

Aileyle anlaşan şahıs, Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına rağmen sağlık kabininde sünnet yaptı. Sabah'ın haberine göre sünnetten sonra 24 saat izlenmesi gereken çocuk, operasyonun hemen ardından eve gönderildi.

ÇOCUĞU "KÖKTEN KESERİM" DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Kısa süre içinde küçük çocuğun kangren olan cinsel organı kesilmek zorunda kalındı. Yaşadıklarını anlatan Y. B., "Sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O nedenle şişme ve morarma oluştu. Üç gün sonra ulaştığımız sağlık memuru, 'Çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın. Bir şey olmaz. Şişmeler normal" dedi. Ancak bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadık. Ben işteyken eve gelen ablam, morarmayı fark edince, sağlık kabinine götürmüş. Sağlık memuru H.Ç., bandajı oğlumdan bağırta bağırta sökmüş." dedi.

Çocuğunun tehdit edildiğini söyleyen Y.B. şöyle devam etti: "Yine bir şeyi olmadığını naz yaptığını öne sürüp, 'eve bırak işe git' dedi. Oğlumu ise 'babana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim" diye korkutmuş. Ben de 'çocuk doktoruna gideceğim, seni de şikâyet edeceğim' dedim.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Bunun üzerine, bizi bir otomobille, kendi ayarladığı doktora gönderdi. Hastaneye gireceğimiz zaman ise telefonla arayıp, 'polis sünneti kimin yaptığını sorarsa yoldan geçen birine yaptırdığını söyle' dedi. Hastanede., oğlumun kangren olduğu belirlenen cinsel organı, ameliyatla kesildi. 3 operasyon geçirdi. Günlerdir yoğun bakımda. Hayatı tehlikesi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı hastaneler dışında sünnet yapılmasını yasaklanmış. Bilmiyordum. H. Ç., oğlumun geleceğini kararttı. şikayet edeceğim" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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