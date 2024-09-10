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Antalya'da bir gecekondudan 14 kamyon çöp çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Antalya&#039;da bir gecekondudan 14 kamyon çöp çıkarıldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Kepez ilçesinde koku ihbarına giden ekipler, bir gecekondudan 14 kamyon atık çıkarttı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Esentepe Mahallesindeki bir gecekondunun içerisinde ve çevresinde biriken atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.

15 İŞÇİ VE 5 ARAÇ ÇALIŞTI

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 15 işçinin görev aldığı çalışmada 3 kamyon, 1 kepçe ve 1 sepetli vinç kullanıldı. Temizlik sırasında zabıta ekiplerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri de hazır bulundu.

Antalya'da bir gecekondudan 14 kamyon çöp çıkarıldı - 1. Resim

İLAÇLAMA YAPILDI

Ekiplerin çabaları sonucunda, 14 kamyon çöp tahliye edildi. Çöplerin tahliyesinin ardından haşerelere karşı ev ve bahçe ilaçlandı, sokak da yıkandı. Ayrıca, evin bahçesindeki üstü açık foseptik çukuru da can güvenliğini sağlamak amacıyla betonlandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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