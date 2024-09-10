Narin'in tutuklu amcasının paylaşımları ortaya çıktı! Gören "Yok artık" diyor

Diyarbakır'da 19 gün arandıktan sonra derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında amcası tutuklanmıştı. Narin'in cesedini atması için birine verdiği tespit edilen amca Salim Güran'ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, küçük kızın pazar sabahı derede bir çuval içerisinde cansız bedeni bulunmuştu.

AMCANIN ARACINDA NARİN'İN DNA'SI BULUNMUŞTU

Narin'in neden ve kim tarafından katledildiği merak edilirken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Amca Güran'ın aracında Narin'e ait DNA bulunmuştu.

Cansız bedenin bulunmasının ardından ise soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

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NARİN'İN AMCASININ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLARI

Gelişmeler dikkatle takip edilirken amca Salim Güran'ın Facebook paylaşımları ortaya çıktı. Güran'ın sık sık güvenle alakalı sözler paylaştığı, kardeşlikle ve çocuklarla ilgili mesajlar veren gönderiler kaydettiği görüldü. Gönderilerin altında ise vatandaşlar tarafından amcaya karşı yazılan birçok sert mesaj bulunuyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları: