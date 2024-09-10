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Narin neden katledildi? İşte kimsenin dile getirmediği 3 büyük şüphe

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, Diyarbakır'da canice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'a ağlıyor. Tutuklu amca ve gözaltına alınan aile üyelerinden gelecek bir itiraf beklenirken; Narin'in neden öldürüldüğüne dair 3 büyük şüphe bulunuyor.

Narin neden katledildi? İşte kimsenin dile getirmediği 3 büyük şüphe - 1. Resim

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran 2 Eylül'de tutuklanmıştı.

Narin neden katledildi? İşte kimsenin dile getirmediği 3 büyük şüphe - 2. Resim

TÜM AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Aramaların 19. gününde Narin Güran, kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulundu. Hemen ardından Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcasının eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. 

Narin neden katledildi? İşte kimsenin dile getirmediği 3 büyük şüphe - 3. Resim

CESEDİ YOK ETMESİ İÇİN 200 BİN TL VERMİŞLER

Gözaltına alınan şahıslardan birisi, muhtar Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini ve dereye atmasını istediğini itiraf etti. İtirafçı olan zanlı, 200 bin lira para teklif edildiğini ve cansız bedeni bir çuvala koyduktan sonra dereye atıp üzerine taş koyduğunu söyledi.

Narin neden katledildi? İşte kimsenin dile getirmediği 3 büyük şüphe - 4. Resim

NARİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ? 

Bu noktada Narin'in kim tarafından neden öldürüldüğü sorusu akıllarda büyük bir soru işareti oluşturdu. Milliyet'in haberine göre ortada 3 büyük şüphe var. Bunlardan birincisi Narin'in istismara uğramış olabileceği ihtimali. En vahim iddia bu, gerçek ise otopsi raporunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

Narin neden katledildi? İşte kimsenin dile getirmediği 3 büyük şüphe - 5. Resim

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI 

İkinci sebep olarak düşünülen konu ise Salim Güran ile Narin'in babası arasında yaşandığı iddia edilen 50 milyon TL değerindeki bir arazi anlaşmazlığı. Bu durumun getireceği düşmanlık, cinayete sebebiyet vermiş olabilir.

Narin neden katledildi? İşte kimsenin dile getirmediği 3 büyük şüphe - 6. Resim

NARİN NE GÖRDÜ?

Üçüncü maddede Narin'in görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için katledilmiş olabileceği üzerine duruluyor. Narin'in gözaltına alınan ağabeyini yasaklı madde içerken ya da bir köpeği istismar ederken görmüş olabileceği belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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