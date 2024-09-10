Narin cinayetinde itirafçının oğlu konuştu: Bu saatten sonra o insana 'baba' demem

Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan bir şüpheli, minik kızın cansız bedenini dere kenarına bıraktığını itiraf etmişti. İtirafçının oğlu babasının böyle bir şey yaptığına inanmak istemediğini belirterek, "Eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana 'baba' demem" ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan Narin Güran olayında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son dakika gelişmesi olarak duyurulan ve düğümü büyük ölçüde çözen itirafçının açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

İtirafçı, dünkü sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" diyerek yaptıklarını anlatmış, bunun karşılığında kendisine 200 bin lira teklif edildiğini söylemişti.

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İTİRAFÇININ OĞLU KONUŞTU

Narin’in cansız bedenini çuval içerisinde derenin kenarına bıraktığını itiraf eden N.B.'nin oğlu Milliyet'e konuştu.

İtirafçının oğlu, "Şu ana kadar babamın tek bir hareketinden şüphelenmedik. Babam aramalara katıldı, aileyle birlikte günlerce Narin’i aradı. Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz" dedi.

"BU SAATTEN SONRA O İNSANA 'BABA' DEMEM"

"Evde, aramızda Narin’e dair bir konuşma olmadı hiç, çünkü ailece hep aramalara eşlik ettik" diyen isim şu ifadeleri kullandı:

"‘Bu kız nerede, ne oldu acaba?’ diye günlerce ailemdeki herkes Narin’i aradı. O nedenle babamla konuşma fırsatımız olmadı. Aklımıza da kimseyle ilgili bir şey gelmedi herkes gibi arıyorduk. İnsanlar kaçırıldığını düşünüyordu. Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana ‘baba’ demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz. Köy yaklaşık 100 hanelik. Narin’in ailesi de çiftçilik yapıyordu. İntihar olayını hiç duymadık, öyle bir şey olsaydı duyardık."