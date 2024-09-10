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Narin'in annesi hakkında yeni gelişme! 'Yeşil tülbent' şüpheleri artırdı

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Narin&#039;in annesi hakkında yeni gelişme! &#039;Yeşil tülbent&#039; şüpheleri artırdı
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 25 kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında Narin'in annesi, babası ve abisi de bulunurken, annesinin neden gözaltında olduğu ortaya çıktı.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın katilini bulmak için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan isimlerin sayısı 25'e yükselirken, çember de her geçen dakika daralıyor. Küçük Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından itirafçının anlattıkları kan dondururken, gözler gözaltındaki aile üyelerine çevrildi.

Narin'in annesi hakkında yeni gelişme! 'Yeşil tülbent' şüpheleri artırdı - 1. Resim

GÖZALTINDAKİLERE 3 KATEGORİ

Süreçte aile üyelerinin sessizliği dikkat çekerken, savcılık çapraz sorgu ve diğer delillerle bu sessizliği kırmaya çalışıyor. Savcılığa göre Narin’in öldürülmesinin ardından ailenin bir kısmı cesedin saklanmasına yardım ederken, bir kısmı da diğer delillerin yok edilmesi ve gizlenmesine yardım etti.

Gözaltına alınanlar şimdilik ‘öldüren’, ‘yardım eden’ ve ‘delileri saklayan’ olarak üç ayrı kategoriye ayrılmış durumda.

Narin'in annesi hakkında yeni gelişme! 'Yeşil tülbent' şüpheleri artırdı - 2. Resim

CENAZEYE KATILMADILAR

Savcılık, bazı aile üyelerinin en baştan beri yanlış yönlendirme ile arama faaliyetlerini akamete uğrattığını değerlendiriyor. Küçük Narin son yolcuğuna uğurlanırken savcılık aile üyelerinin cenazeye katılmasına dahi izin vermedi.

Narin'in annesi hakkında yeni gelişme! 'Yeşil tülbent' şüpheleri artırdı - 3. Resim

NARİN'İN ANNESİ NEDEN GÖZALTINDA?

Tüm Türkiye Narin'in katilinin ya da katillerinin kim olduğunu merak ederken, gözaltındaki anneye dair yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; jandarma, Narin'e ait olduğunu düşündüğü yeşil bir tülbent bulurken, anne ise o tülbentin kızına ait olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.

Bunun üzerine Narin'in gittiği Kur'an kursu hocasına aynı tülbenti gösteren ekipler, hocanın "Kaybolduğu gün Narin kullanmıştı" cevabını alınca anneyi 'şüpheliler' listesine dahil etti.

Öte yandan amca gibi annenin de bazı telefon kayıtlarını silmiş olması  şüpheleri kuvvetlendirdi.

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