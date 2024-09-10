Narin Güran cinayetinde amcaya kim yardım etti? Ekipler arka koltuktaki gizemin peşinde

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedeni 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne dair her geçen dakika yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. İtirafçı, Narin'in amcasını işaret ederken jandarma cesedin taşındığı aracın arka koltuğuna odaklandı. Bütün ihtimaller araştırılıyor. İşte yeni detaylar...

Türkiye Narin Güran'a ağlıyor. Henüz 8 yaşında olan küçük kız, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıplara karışmış, ekipler Narin'i bulmak için seferber olmuştu. Önceki gün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cenaze namazı dün kılındı.

Namazdan sonra Narin'in cenazesi ambulansa konuldu ve Tavşantepe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Narin'in tabutunun üstüne beyaz duvak sarıldı, beyaz elbisesi bırakıldı.

KESİCİ ALET VEYA İÇ KANAMA YOK

Sabah'ın haberine göre; Diyarbakır ve Malatya'dan görevli 14 kişilik uzman ekip 11 saati aşkın süre boyunca otopsiyi gerçekleştirdi. Çürüme nedeniyle Narin'in neden, ne zaman ve nasıl öldüğüne yönelik detaylı bir tespit yapılamadı.

Narin'in vücudunda gözle görülür şekilde kesici aletle ve silahla yaralama ya da iç kanama tespiti yapılmadı. Otopside Narin'den alınan 91 örnek ve kopan kaval kemiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SOMUT BEYANDA BULUNMAK MÜMKÜN DEĞİL

Ön otopsi raporunda yer alan uzmanların ilk izlenimlerine göre; cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmak mümkün değil.

Raporda, kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji ihtisas Dairesi'nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemeler ile belirlenebileceği Adli Tıp Heyetince belirtildi.

ARKA KOLTUKTAKİ SIR...

Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada ilk ifade ortaya çıktı. İtirafta bulunan bir şüpheli, Narin’in aynı zamanda muhtar olan amcasını suçladı ve “Cesedi amcası getirdi, ben de dereye attım” dedi. Gözaltındaki itirafçı, Narin’in amcasının kendisine bu iş için 200 bin lira teklif ettiğini de söyledi.

Jandarma ısrarla Narin'in cansız bedeninin taşındığı arabanın arka koltuğunda kimin olduğunu sordu. İtirafçı "Arkada, camlar siyah olduğu için dikkat etmedim, kimseyi görmedim" dedi. Ekipler Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

2 şüphelinin yanı sıra bölgede bir başkasının da olup olmadığı telefon sinyallerinden araştırılıyor.

BAZ KAYITLARI İNCELEME ALTINDA

Jandarma ekipleri zanlının verdiği ifade doğrultusunda köyden uzaklaşıp mezarlık ile Tavşantepe Mahallesi bölgesi arasında cesedin amcanın aracından itirafçının aracına nakledildiği bölgede detaylı inceleme yaptı.

İki şüphelinin yanı sıra başkasının da bu bölgede baz verip vermediği ile ilgili BTK'dan alınan kayıtlar üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.