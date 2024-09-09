Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın serbest bırakıldığı iddia edildi. Baba Güran, serbest kaldıktan sonra ilk olarak kızı Narin’in mezarını ziyaret ettiği ifade edildi.

Diyarbakır'da öldürülen ve cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapatılarak gizlenmiş halde bulunan Narin Güran babası Arif Güran'ın serbest bırakıldığı öne sürüldü.

İLK OLARAK KIZININ KABRİNE KOŞTU

Serbest kalan baba Güran'ın ilk olarak kızı Narin’in mezarını ziyaret ettiği belirtildi.

DİĞER AİLE ÜYELERİ HALA GÖZALTINDA

Soruşturma kapmasında gözaltına alınan Narin'in annesi, ağabeyi, amcası ve diğer akrabaları ise hâlâ gözaltında tutuluyor.

Ayrıntılar geliyor...