Narin Güran'ı onunla taşımıştı! N. B'nin otomobili kameralara takılmış

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Eylül 2024 21:51 - Güncelleme: 9 Eylül 2024 22:03 - Güncelleme:

Diyarbakır’da öldürülen ve cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapatılarak gizlenmiş halde bulunan Narin Güran soruşturmasına ilişkin çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Narin’in cesedini kırmızı araç ile dere kenarına götüren itirafçı N. B'nin arabası, Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopterden alınan görüntülerden tespit edildi.