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Narin Güran'ı onunla taşımıştı! N. B'nin otomobili kameralara takılmış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da öldürülen ve cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapatılarak gizlenmiş halde bulunan Narin Güran soruşturmasına ilişkin çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Narin’in cesedini kırmızı araç ile dere kenarına götüren itirafçı N. B'nin arabası, Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopterden alınan görüntülerden tespit edildi.

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedini otomobiliyle taşıyan şahsın aracının havadan yapılan aramalarda kameraya yansıdığı belirlendi.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın (8) cesedi, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dün mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapatılarak gizlenmiş halde bulunmuştu. Küçük kızın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde mahalle mezarlığına defnedildi.

NARİN'İ TAŞIDIĞI OTOMOBİL HELİKOPTER KAMERASINA YANSIMIŞ

Narin'in cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin ise arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıktı.

Narin Güran'ı onunla taşımıştı! N. B'nin otomobili kameralara takılmış - 2. Resim

25 Ağustos’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopter tarafından alınan görüntülerde, N.B.'nin Salim Güran’ın otomobilinden aldığı Narin’in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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