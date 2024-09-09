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Narin'in ağabeyi Baran Güran mezarın başında isyan etti!

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Narin Güran'ın cenaze töreninde acı dolu anlar yaşandı. Minik kızın mezarının başından bir an olsun ayrılmayan ağabeyi Baran Güran "Ne istediniz ondan, daha 8 yaşındaydı. Allah belanızı versin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Narin'in ağabeyi Baran Güran mezarın başında isyan etti! - 1. Resim

Türkiye Narin Güran için ağlıyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybından 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin bugün son yolculuğuna uğurlandı. 

8 yaşındaki minik kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak ağabeyi Baran Güran'a teslim edilmişti. 

Narin'in ağabeyi Baran Güran mezarın başında isyan etti! - 2. Resim

Cenazeye anne, baba ve ağabeyleri gözaltında olduğu için katılamadı. 

Cenazeye katılabilen tek ağabeyi Baran Güran oldu.

Acılı ağabey Narin'in mezarının başında gözyaşlarına boğularak yürekleri dağlayan şu sözleri söyledi:

Ne istediniz ondan? Ne zararı vardı size? Daha 8 yaşındaydı, bacım tek bir taneydi. Kurbanım Allah'a niye geldi bu başına? 

Narin'in ağabeyi Baran Güran mezarın başında isyan etti! - 3. Resim

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ! 

Öte yandan tutuklu amca Salim Güran'ın konuştuğu sıva ustası cinayeti itiraf etti. Zanlı Narin'in cansız bedeni nasıl taşıdığını soğukkanlılıkla anlattı:

Salim Güran bana eliyle göstermek suretiyle battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek 'Bunu yok edeceksin’ dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı bir şey vaziyette ve anlayınca şaşırdım hareketsiz vaziyette yatan bir insanın olduğunu gördüm, ben insan olduğunu söyleyip tereddüt ettim.

Narin'in ağabeyi Baran Güran mezarın başında isyan etti! - 4. Resim

Bu esnada Salim Güran, bana hitaben ‘aileni iyi düşün 200 bin TL para veririm’  dedi. Ben de aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran’a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı. Üzerinde askılı bir küçük çanta vardı, çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı.

İp bulanmayınca çocuğun çantasının ipini sökerek çuvalı bağladım ve ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum, taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kilogram civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım, çünkü üzeri kapanmıştı daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim.

Düzenleyen:  - Gündem
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