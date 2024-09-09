Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Narin Güran' açıklaması! Hesabını mutlaka soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'a ilişkin konuşan Erdoğan, "Hepimizin yüreğine kor ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerine iştirak ederek teğmen ve ailelerin mezuniyet sevincini paylaştık. Okul birincilerimizin tamamının kadın teğmenler olması ayrıca anlamlıydı. İyi yetişmiş ve vatanperver gençlerimizle daima iftihar ediyoruz.

Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir. Zamanla aktörler değişse de bu siyaset tarzı maalesef kötü bir muhalefet geleneği olarak varlığını hala sürdürmektedir.

Milletimizin göz bebeği ve peygamber ocağı TSK'nın gücüne güç katan her adımın yanındayız. Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Teğmenlere yönelik tahkikat çok boyutlu şekilde yürüyor.

Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir.

Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor.

Milletimiz bunların samimiyetsizliğinin gayet farkındadır. Biz de bu oyuna gelmeyiz. Ülkemize ve demokrasimize hiçbir hayrına dokunmayan bu kışkırtıcı dile kesinlikle prim vermeyeceğiz.

SİVİL ANAYASA ÇAĞRISI

Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur.

Meclisin yeni ve sivil anayasa yapması millete karşı ödevidir. Meclisin bu vazifesini yerine getirebilmesi için elimizden geleni yapacağız.

ŞEHİTLERE BAŞSAĞLIĞI

Bu vesile ile dün Tunceli Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarmalarımızla bugün Irak'ın Gara bölgesinde şehit düşen Üsteğmenimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Şehitlerimizin acılı ailelerine, silah arkadaşlarını ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Jandarmamıza da acil şifalar temenni ediyorum.

"TURİZM SEZONUMUZ İYİ GEÇİYOR"

Aziz milletim 1 Eylül'de hizmete verdiğimiz Rixos Tersane İstanbul Otelinin İstanbul'un turizmine ve tanıtımına önemli katkılar yapacağına inanıyorum .Geçen sene İstanbul'umuzu 17 milyon 370 bin turist ziyaret etti. Ülke olarak dünyanın her köşesinden 56 milyon 700 bin kişiyi misafir ettik. Bu sene hedefimiz 60 milyon turist, 60 milyar dolarlık Turizm geliridir. Yılın ilk 7 ayında 35 milyon turisti ülkemizde ağırladık. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen turizm sezonumuz iyi geçiyor. Turizmde 2024 hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

NARİN GÜRAN İÇİN AÇIKLAMA

Hepimizin yüreğine kor ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım.

Şunun da bilinmesini isterim, sadece Narin evladımızın değil tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren ister bölücü teröristler olsun, ister zehir tacirleri ve çeteler olsun, ister yanındaki yöresindeki vicdan fukaraları olsun bütün canilerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

İİT'YE GAZZE MESAJI

Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigane kalması düşünülemez.

Milli Mücadele'de dönemin emperyalist güçlerine karşı direniş destanını yazmış bir millet olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.

(İslam İşbirliği Teşkilatı) Vakit kaybetmeden liderler seviyesinde toplanması ve İslam dünyasının kararlı tutumunu ortaya koyması aciliyet arz ediyor.

İSRAİL'E AYŞENUR İÇİN SERT TEPKİ

Protesto eylemi sırasında İsrail Güvenlik güçleri tarafından kalleşçe öldürülen Ayşenur evladımızı rahmetle yad ediyor, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.

Ayşenur Ezgi'nin kanının yerde kalmaması için her hukuki adımı atacak, İsrail'le mücadeleyi en üst düzeyde Adalet Divanı'na da müracaatla devam ettireceğiz.

"ENFLASYON DÜŞTÜKÇE BÜYÜYECEĞİZ,TÜRKİYE 2024'TE BİR İLKİ BAŞARDI"

Para, maliye ve gelirler politikalarını uyumla yürüterek, tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak yine başaracağız.

Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek. Enflasyon düştükçe yatırım ortamı iyileşecek, rekabet güçlenecek ve istikrarlı yüksek büyüme olacak.

Bu yılı yüzde 3,5'luk bir büyümeyle kapatmayı ve 2025-2027 döneminde büyümede kademeli bir artış görmeyi öngörüyoruz.

Türkiye ekonomisi bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak, çok farklı bir lige yükselecektir.

2024 yılında kredi notu 3 kuruluşça artırılan tek ülke Türkiye oldu.