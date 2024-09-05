Kayıp Narin Güran'ın amcasını tutuklamaya götüren detay! Kamera kayıtları ve ifade...

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasının 1 numaralı şüphelisi amca S. Güran "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. Soruşturma tüm Türkiye tarafından yakından takip edilirken, amcayı tutuklamaya götüren detay ortaya çıktı. İşte sürece ilişkin merak edilenler...

Kayıp Narin ile ilgili şoke eden gelişme! Kahverengi battaniye, ıslak mendil ve 12 dakikanın sırrı araştırılıyor...

Kayıp Narin ile ilgili şoke eden gelişme! Kahverengi battaniye, ıslak mendil ve 12 dakikanın sırrı araştırılıyor...

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan hala haber yok. Soruşturma titizlikle sürdürülürken, ekipler arama çalışmalarına devam ediyor. Ancak aradan günler geçmesine rağmen Narin'in bulunmasıyla ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı.

AĞABEYİN KOLUNDAKİ ISIRIK İZLERİ ARAŞTIRILDI

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda Narin'in ağabeyinin kolunda ısırık izleri tespit edilmiş ve ağabey gözaltına alınıp ısırık izleri incelenmişti. Adli Tıp incelemesinde izlerin biri Narin'e ait çıkmazken, diğerinin ise kime ait olduğu tespit edilememişti. Bu gelişme üzerine ağabey serbest bırakılmıştı.



Narin'in anne ve babası

ŞÜPHELER NARİN'İN AMCASINA DÖNDÜ

Son araştırmalar neticesinde şüpheler ise Narin'in amcası Tavşantepe Muhtarı S. Güran'a çevrildi. Amca S. Güran'ın aracında Narin'in DNA'sı bulunmuştu. Söz konusu araçtan alınan örneklerin kan dokusu, idrar ve kusmuk olduğu öne sürüldü. Ayrıca Narin'in amcasının telefonundaki yazışmaları bir uygulama ile sildiği belirtildi.

AMCA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin Güran'ın amcası S. Güran "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

NARİN'İN AMCASINI TUTUKLANMAYA GÖTÜREN DETAY

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Narin'in kaybolmasının ardından benzin istasyonunda çalışan M.Ç.Ç. jandarmaya giderek ifade verdi. M.Ç.Ç'nin verdiği ifadenin amcanın tutuklanmasına neden olduğu iddia edildi.

M.Ç.Ç. ifadesinde, "Köy muhtarı Salim Güran'ın aracında Narin ya baygın ya da elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı" dedi. Bunun üzerine de Amca Güran gözaltına alındı.

"YEMİN EDERİM KAMERA KAYITLARINI KENDİM VERDİM"

Amca Güran'ın Facebook'tan 15 Ağustos'ta yaptığı bir paylaşımın altına Çatalca şu yorumu yaptı: Salim Güran köyün muhtarıdır. HTS kayıtlarında olay öncesi ve sonrası da Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de arama kayıtları var. Olay günü Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra bu it S. Güran kendi aracıyla hızla köyden çıktı. Yakıtını da almıyor. Bir petrole giriyor marketten ıslak mendil alıyor. Kamera kayıtları alındı. Yemin ederim kamera kayıtlarını kendim verdim jandarma komutanına. Benim görüntülerden hiçbir şey paylaşmamam istendi.

"NARİN YA BAYGIN YA DA BOĞULMUŞ VAZİYETTE..."

Hatta paylaşmamda delil medyaya vermekten ceza alırım denildi. Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi Enes ile de görüşüyordu. Telefon kayıtlarına göre olay sonrası ve kamera kayıtlarında ne yazık ki Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı. Muhtarı petrol çalışanları da tanıdığı için şüphe yoktu. Ayrıca muhtar telefonu kapalıydı ve 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor. Bu sefer köye döndüğünde sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış üzüntü süsü vermiştir."