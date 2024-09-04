Narin'in kaybında yeni gelişme! Aramalar mezarlıkta yoğunlaştı, ekipler yeraltı cihazlarıyla geldi

Türkiye'nin kaybını konuştuğu Narin Güran'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Küçük kızı arama çalışmaları mezarlıkta devam ediyor. Alanda yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı.

Türkiye 15 gündür 'Narin Güran nerede?' sorusunun cevabını arıyor. Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan ve sırra kadem basan küçük kız didik didik her yerde aranıyor.

Geçtiğimiz gün 8 yaşındaki Güran'ın amcası 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklamanın tedbir amaçlı yapıldığını açıklamıştı. Tutuklama 'Cesetsiz cinayet olur mu?' tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.

BATTANİYE İDDİASI

Öte yandan Güran'ın kaybıyla ilgili iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak ben bir benzin istasyonunun çalışanın yazdıkları sosyal medyada konuşulanların arasına girdi.

Adının Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen benzin istasyonu çalışanı, yaptığı yorumda Narin Güran'ın kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde olduğunu yazdı.

Murat Çınar Çatalca ayrıca, Narin'in kaybolduğu gün benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da vurguladı.