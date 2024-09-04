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Narin'in kaybında yeni gelişme! Aramalar mezarlıkta yoğunlaştı, ekipler yeraltı cihazlarıyla geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin kaybını konuştuğu Narin Güran'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Küçük kızı arama çalışmaları mezarlıkta devam ediyor. Alanda yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı. 

Narin'in kaybında yeni gelişme! Ekipler cihazlarıyla mezarlıkta - 1. Resim

Türkiye 15 gündür 'Narin Güran nerede?' sorusunun cevabını arıyor. Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan ve sırra kadem basan küçük kız didik didik her yerde aranıyor. 

Narin'in kaybında yeni gelişme! Ekipler cihazlarıyla mezarlıkta - 2. Resim

Geçtiğimiz gün 8 yaşındaki Güran'ın amcası 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklamanın  tedbir amaçlı yapıldığını açıklamıştı. Tutuklama  'Cesetsiz cinayet olur mu?' tartışmalarını da beraberinde getirmişti. 

Narin'in kaybında yeni gelişme! Ekipler cihazlarıyla mezarlıkta - 3. Resim

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı. 

Narin'in kaybında yeni gelişme! Ekipler cihazlarıyla mezarlıkta - 4. Resim

Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.

Narin'in kaybında yeni gelişme! Ekipler cihazlarıyla mezarlıkta - 5. Resim

BATTANİYE İDDİASI

Öte yandan Güran'ın kaybıyla ilgili iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak ben bir benzin istasyonunun çalışanın yazdıkları sosyal medyada konuşulanların arasına girdi. 

Narin'in kaybında yeni gelişme! Ekipler cihazlarıyla mezarlıkta - 6. Resim

Adının Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen benzin istasyonu çalışanı, yaptığı yorumda Narin Güran'ın kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde olduğunu yazdı.

Murat Çınar Çatalca ayrıca, Narin'in kaybolduğu gün benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da vurguladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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