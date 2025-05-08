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Antalya'da "çarşaf" operasyonu: 42 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonlarına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların; lüks araçlar, daireler ve ziynet eşyaları dahil 42 milyon TL'yi aşan mal varlığına el konuldu.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu işletmelerin yöneticileri, çalışanları ve sorumluları hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

"ÇARŞAF" OPERASYONU

Soruşturmada elde edilen suç gelirlerinin aklandığına dair bulgular üzerine "çarşaf" adlı projeli çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ARAÇLAR, DAİRELER...

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda ve mahkeme kararıyla, şüphelilere ait olduğu belirlenen yaklaşık 42 milyon 180 bin TL değerindeki 19 farklı marka ve modelde araç ile 7 daireye el konuldu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 23 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın, 1 adet tam altın, 20 adet altın bilezik, çeşitli ziynet eşyaları, bin 120 Türk lirası, suça konu not kağıtları ve dijital materyaller ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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