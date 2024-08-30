Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Antalya'da feci kaza... Kayaya çarpan minibüs devrildi! 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı

Antalya'da feci kaza... Kayaya çarpan minibüs devrildi! 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da feci kaza... Kayaya çarpan minibüs devrildi! 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da feci kaza... Freni boşalan minibüs kontrolden çıkarak kayaya çarptı. Devrilen minibüste bulunan aynı aileden 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde freni boşalan minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarpıp devrildi. Kazada aynı aileden 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

Antalya'da feci kaza... Kayaya çarpan minibüs devrildi! 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı - 1. Resim

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alanya’nın Gümüşkavak Mahallesi Kuşyuvası mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Hasan Kara (48) yönetimindeki 27 U 8204 plakalı minibüs, balataların şişmesi ve frenin tutmaması nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan kayaya çarpıp devrildi.

Antalya'da feci kaza... Kayaya çarpan minibüs devrildi! 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı - 2. ResimAYNI AİLDEN 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Hediye Kara (44), çocukları Zehra Kara (21), Muhammed Harun Kara (16), Kevser Beyda Kara (14) ve Hüseyin Emre Kara (7) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere götürüldü. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'da akılalmaz kaza! Denize sığamadılar: Büyük yat, küçük yatı ezdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muğla'da akılalmaz kaza! Denize sığamadılar: Büyük yat, küçük yatı ezdi - GündemDenize sığamadılar: Büyük yat, küçük yatı ezdiCumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu Diploma Töreni'nde Filistin mesajı verdi - Gündem"İstanbul'u Kudüs'ten kim ayırabilir?"Malatya'da katliam gibi kaza! Anne ve çocukları öldü, baba ağır yaralı - GündemYapılan hata bir aileyi yok ettiPilar Marie Victoria Lopez şoke eden ölümüyle ilgili kulüpten açıklama: Uyku ilacı kullandı - GündemÜnlü voleybolcunun sır ölümüyle ilgili yeni detay!Gürültü yaptı diye öldürülmüştü! Emir Baki Bayındır'ın son görüntüsü vicdanları sızlattı - GündemEmir'in son görüntüsü vicdanları sızlattıTekirdağ'da gençlerin kavgası cinayetle bitti! Amcası ve dedesini çağırıp arkadaşına kurşun yağdırdı - GündemTartışma vahşete dönüştü! Arkadaşına kurşun yağdırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...