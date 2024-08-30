Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Muğla'da akılalmaz kaza! Denize sığamadılar: Büyük yat, küçük yatı ezdi

Muğla'da akılalmaz kaza! Denize sığamadılar: Büyük yat, küçük yatı ezdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muğla&#039;da akılalmaz kaza! Denize sığamadılar: Büyük yat, küçük yatı ezdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bodrum'da akıllara durgunluk veren deniz kazası yaşandı. Mega yat, önünde duran motoryata çarptı. Çarpmanın gürültüsü sahilden duyulurken, yaralı olmaması sevindiren gelişme oldu.

İlginç kaza, Bodrum Yalıkavak açıklarında yaşandı. Yalıkavak açıklarında seyir halinde olan "ICE" isimli mega yat, "AMEY" isimli motoryata arkadan çarptı. Kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Almanya'da 2005 yılında inşa edilen "ICE" isimli mega yat, 14 misafir kapasitesine sahip olup, 27 kişilik mürettebatıyla hizmet veriyor. Yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunduğu mega yatın seyir halinde iken önünde bulunan motoryata doğru yaklaştığını görenler kazanın olacağını fark etti.

Vatandaş kamerasına yansıyan kazada, mega yatın önündeki motoryata çarpacağını fark eden hemen kameralarına sarıldı. Kaza anı kameralar tarafından kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pilar Marie Victoria Lopez şoke eden ölümüyle ilgili kulüpten açıklama: Uyku ilacı kullandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kara Harp Okulu Diploma Töreni'nde önemli açıklama - Gündem"15 Temmuz'dan sonra harp okullarının başarısı arttı"Malatya'da katliam gibi kaza! Anne ve çocukları öldü, baba ağır yaralı - GündemYapılan hata bir aileyi yok ettiPilar Marie Victoria Lopez şoke eden ölümüyle ilgili kulüpten açıklama: Uyku ilacı kullandı - GündemÜnlü voleybolcunun sır ölümüyle ilgili yeni detay!Gürültü yaptı diye öldürülmüştü! Emir Baki Bayındır'ın son görüntüsü vicdanları sızlattı - GündemEmir'in son görüntüsü vicdanları sızlattıTekirdağ'da gençlerin kavgası cinayetle bitti! Amcası ve dedesini çağırıp arkadaşına kurşun yağdırdı - GündemTartışma vahşete dönüştü! Arkadaşına kurşun yağdırdıManisa'da faciadan dönüldü! Engelli asansörü 10 metreden yere çakıldı - GündemFaciadan dönüldü! 10 metreden yere çakıldılar
Sonraki Haber Yükleniyor...