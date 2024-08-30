Arnavutköy'de alacaklı kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan grup önce husumetlisinin arabasını yaktı, yetmedi bir gün sonra sokak ortasında pusu kurarak kurşun yağmuruna tuttu. Vurulan şahıs hayatını kaybetti.

İddiaya göre geçtiğimiz hafta içi Onur Bingöl ve Buğra Küçükakkaya arasında kredi kartı kullanımından dolayı alacak verecek meselesi oluştu. Taraflar, telefonda tartıştıktan bir süre sonra Onur Bingöl’ün aracı kundaklandı.

Bingöl, olay sonrası emniyete giderek ifade verdi. Bingöl’ün verdiği ifadede kendisinin telefonla aranarak tehdit edildiğini ve aracını kundaklayan kişilerin para meselesinden husumetli olduğu kişiler olduğunu, kendisinin hala tehdit edildiğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri aracın kundaklandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

PUSU KURUP, KURŞUN YAĞDIRDILAR!

Yaşanılan olaylardan bir gün sonra Onur Bingöl, Arnavutköy’de bulunan Mimar Sinan Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada husumetlisi olduğu iddia edilen Buğra Küçükakkaya, Yılmaz Gökyüzü ve Adem Erol isimli şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Cadde üzerinde yere yığılan Bingöl, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.